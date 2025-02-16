У НАТО розкритикували ЗСУ через "марнотратство" озброєння, — ЗМІ

Український військовий на фронті. Фото: Reuters

Північноатлантичний Альянс розходиться з Україною в думках щодо тактики ведення бойових дій. Водночас у Британії вважають, що українська армія "даремно витрачає дороге озброєння та техніку".

Про це пише The Telegraph у неділю, 16 лютого.

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Використання ЗСУ західної зброї

У матеріалі йдеться, що армія України поєднує надану західну зброю з технікою радянського зразка. Водночас в НАТО вважають, що це помилка, яка призвела до "марнування значної кількості озброєнь НАТО".

Британський військовий, який тренував українців, розповів, що ЗСУ використовують надані Британією ПТРК NLAW "так, ніби це дешеві РПГ". Там уточнили, що вартість однієї ракети — близько 20 тисяч фунтів стерлінгів, та вони призначені для високоточних атак на бронетехніку.

Відомо, що Київ отримав понад 5000 одиниць ПТРК NLAW від Британії. За даними джерела видання, українці повинні були поділитися відеозаписами правильного використання зброї, але на кадрах було випущено одночасно п'ять-шість ПТРК в бік російських позицій. У НАТО оцінили, що вартість кожного залпу становить понад 100 тисяч фунтів стерлінгів.

"Росія виробляє дешеві вогневі засоби у величезних кількостях, з якими НАТО не може зрівнятися, оскільки альянс виробляє меншу кількість високотехнологічного озброєння, призначеного для комбінованої тактики ведення маневрених бойових дій", — зазначили журналісти.

Також видання пише, що ЗСУ часто залишають на полі бою командно-пускові установки ракет Javelin, вартість яких перевищує 100 тисяч доларів США, через що росіяни змогли захопити значну кількість.

"Російська армія, мабуть, має більше Javelin, ніж британська армія зараз", — вважає джерело.

Крім того, за його даними, українські військові "мають труднощі" із застосуванням високоточних ракет Brimstone, оскільки там використовують застарілі радянські системи навігації, що спричиняє промахи.

Нагадаємо, адміністрація Трампа планує посилити тиск на Європу, аби там збільшили кількість військової допомоги для України.

А за словами виконавчої директорки Технологічних Сил Катерини Михалко, у світі зацікавлені в експорті FPV-дронів українського виробництва.