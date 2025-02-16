В НАТО раскритиковали ВСУ из-за "расточительства" вооружения, - СМИ

Украинский военный на фронте. Фото: Reuters

Североатлантический Альянс расходится с Украиной во мнениях относительно тактики ведения боевых действий. В то же время в Британии считают, что украинская армия "зря тратит дорогостоящее вооружение и технику".

Об этом пишет The Telegraph в воскресенье, 16 февраля.

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Использование ВСУ западного оружия

В материале говорится, что армия Украины сочетает предоставленное западное оружие с техникой советского образца. В то же время в НАТО считают, что это ошибка, которая привела к "пустой трате значительного количества вооружений НАТО".

Британский военный, который тренировал украинцев, рассказал, что ВСУ используют предоставленные Британией ПТРК NLAW "так, будто это дешевые РПГ". Там уточнили, что стоимость одной ракеты — около 20 тысяч фунтов стерлингов, и они предназначены для высокоточных атак на бронетехнику.

Известно, что Киев получил более 5000 единиц ПТРК NLAW от Британии. По данным источника издания, украинцы должны были поделиться видеозаписями правильного использования оружия, но на кадрах было выпущено одновременно пять-шесть ПТРК в сторону российских позиций. В НАТО оценили, что стоимость каждого залпа составляет более 100 тысяч фунтов стерлингов.

"Россия производит дешевые огневые средства в огромных количествах, с которыми НАТО не может сравниться, поскольку альянс производит меньшее количество высокотехнологичного вооружения, предназначенного для комбинированной тактики ведения маневренных боевых действий", — отметили журналисты.

Также издание пишет, что ВСУ часто оставляют на поле боя командно-пусковые установки ракет Javelin, стоимость которых превышает 100 тысяч долларов США, из-за чего россияне смогли захватить значительное количество.

"Российская армия, пожалуй, имеет больше Javelin, чем британская армия сейчас", — считает источник.

Кроме того, по его данным, украинские военные "имеют трудности" с применением высокоточных ракет Brimstone, поскольку там используют устаревшие советские системы навигации, что является причиной промахов.

Напомним, администрация Трампа планирует усилить давление на Европу, чтобы там увеличили количество военной помощи для Украины.

А по словам исполнительного директора Технологических Сил Екатерины Михалко, в мире заинтересованы в экспорте FPV-дронов украинского производства.