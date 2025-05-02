Роль США у війні з Росією — у МЗС зробили заяву

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс з приводу її коментаря про роль посередників. Він поділився її відповіддю.

Про це повідомила пресслужба МЗС у п'ятницю, 2 травня.

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Заява Тихого

"Я щойно зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс. Ми підтвердили, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника", — сказав Тихий.

Він наголосив, що це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США.

Скриншот допису МЗС

Що передувало

Раніше Теммі Брюс заявила, що США більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та РФ. Вона наголосила, що обидві сторони повинні представити власні конкретні ідеї щодо завершення війни.

"Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб проводити посередницькі зустрічі. Україна та Росія мають представити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт", — сказала речниця Держдепу.

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