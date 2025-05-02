Роль США в войне с Россией — в МИД сделали заявление

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что связался с пресс-секретарем Государственного департамента США Тэмми Брюс по поводу ее комментария о роли посредников. Он поделился ее ответом.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в пятницу, 2 мая.

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"Я только что связался с пресс-секретарем Государственного департамента США Тэмми Брюс. Мы подтвердили, что ее комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника", — сказал Тихий.

Он подчеркнул, что это не была новая позиция, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США.

Скриншот сообщения МИД

Что предшествовало

Ранее Тэмми Брюс заявила, что США больше не намерены выступать посредником в переговорах между Украиной и РФ. Она подчеркнула, что обе стороны должны представить собственные конкретные идеи по завершению войны.

"Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы проводить посреднические встречи. Украина и Россия должны представить конкретные идеи, как завершить этот конфликт", — сказала пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, в администрации США критикуют подход спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа к переговорам. По данным СМИ, он нарушает давние дипломатические процедуры.

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