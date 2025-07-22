До 90% ударів по українських енергооб’єктах Росія цьогоріч завдала дронами - МВС

Ігор Клименко та Світлана Грінчук. Фото: Telegram Ігоря Клименко

З початку повномасштабної війни зафіксовано більше 700 ворожих атак на українську енергетичну інфраструктуру. А у 2025 році до 90% з них здійснювалися за допомогою дронів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у вівторок, 22 липня.

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Клименко про обстріл енергетики

Він зазначив, що разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук провели спільну нараду для координації дій. За словами Клименка, головна мета — не лише оперативне реагування, а й проактивні кроки на випередження.

"Енергетична інфраструктура України — одна зі стратегічних цілей ворога. Зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА", — зазначив Клименко.

Глава МВС підкреслив три ключові напрями роботи: зокрема, захист енергетичної інфраструктури шляхом ефективного використання систем радіоелектронної боротьби, а також підсилення можливостей мобільних вогневих груп.

Крім того, за його словами, одним із пріоритетів є забезпечення оперативного доступу рятувальників ДСНС до місць ліквідації наслідків атак. Йдеться про чітко відпрацьовані алгоритми дій, швидке реагування та ефективну взаємодію з персоналом об'єктів.

Також він акцентував увагу на спільних навчаннях зокрема відпрацюваннях для злагодженої командної роботи.

"Безпека енергетики — це безпека кожного дому, лікарні, школи. І наше завдання — забезпечити її на всіх рівнях", — заявив Клименко.

Нарада щодо наслідків обстрілів енергетики. Фото: Telegram Ігоря Клименко

Нагадаємо, що у ніч на 22 липня російські війська здійснили атаку на об'єкти газовидобувної інфраструктури, що належать Групі Нафтогаз. Для удару противник застосував ударні безпілотні апарати.

А раніше російська армія здійснила обстріл енергетичної інфраструктури на території Сумської області. У результаті атаки в Сумському та Охтирському районах виникли перебої з постачанням електроенергії.