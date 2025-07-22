Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У МВС розкрили головну ціль російських дронових атак

У МВС розкрили головну ціль російських дронових атак

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 17:55
До 90% ударів по українських енергооб’єктах Росія цьогоріч завдала дронами - МВС
Ігор Клименко та Світлана Грінчук. Фото: Telegram Ігоря Клименко

З початку повномасштабної війни зафіксовано більше 700 ворожих атак на українську енергетичну інфраструктуру. А у 2025 році до 90% з них здійснювалися за допомогою дронів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у вівторок, 22 липня.

Реклама
Читайте також:
У МВС розкрили головну ціль російських дронових атак - фото 1
Пост Клименка. Фото: скриншот

Клименко про обстріл енергетики

Він зазначив, що разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук провели спільну нараду для координації дій. За словами Клименка, головна мета — не лише оперативне реагування, а й проактивні кроки на випередження.

"Енергетична інфраструктура України — одна зі стратегічних цілей ворога. Зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА", — зазначив Клименко.

Глава МВС підкреслив три ключові напрями роботи: зокрема, захист енергетичної інфраструктури шляхом ефективного використання систем радіоелектронної боротьби, а також підсилення можливостей мобільних вогневих груп.

Крім того, за його словами, одним із пріоритетів є забезпечення оперативного доступу рятувальників ДСНС до місць ліквідації наслідків атак. Йдеться про чітко відпрацьовані алгоритми дій, швидке реагування та ефективну взаємодію з персоналом об'єктів.

Також він акцентував увагу на спільних навчаннях зокрема відпрацюваннях для злагодженої командної роботи.

"Безпека енергетики — це безпека кожного дому, лікарні, школи. І наше завдання — забезпечити її на всіх рівнях", — заявив Клименко.

У МВС розкрили головну ціль російських дронових атак - фото 2
Нарада щодо наслідків обстрілів енергетики. Фото: Telegram Ігоря Клименко

Нагадаємо, що у ніч на 22 липня російські війська здійснили атаку на об'єкти газовидобувної інфраструктури, що належать Групі Нафтогаз. Для удару противник застосував ударні безпілотні апарати.

А раніше російська армія здійснила обстріл енергетичної інфраструктури на території Сумської області. У результаті атаки в Сумському та Охтирському районах виникли перебої з постачанням електроенергії.

МЗС обстріли Ігор Клименко війна енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації