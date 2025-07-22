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Главная Армия В МВД раскрыли главную цель российских дроновых атак

В МВД раскрыли главную цель российских дроновых атак

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 17:55
До 90% ударов по украинским энергообъектам Россия в этом году нанесла дронами - МВД
Игорь Клименко и Светлана Гринчук. Фото: Telegram Игоря Клименко

С начала полномасштабной войны зафиксировано более 700 вражеских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. А в 2025 году до 90% из них осуществлялись с помощью дронов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram во вторник, 22 июля.

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Пост Клименко. Фото: скриншот

Клименко об обстрелах энергетики

Он отметил, что вместе с министром энергетики Светланой Гринчук провели совместное совещание для координации действий. По словам Клименко, главная цель — не только оперативное реагирование, но и проактивные шаги на опережение.

"Энергетическая инфраструктура Украины — одна из стратегических целей врага. Зафиксировано более 700 атак на объекты энергетики за время полномасштабного вторжения, а в этом году до 90% ударов осуществлялись с использованием БПЛА", — отметил Клименко.

Глава МВД подчеркнул три ключевых направления работы: в частности, защита энергетической инфраструктуры путем эффективного использования систем радиоэлектронной борьбы, а также усиление возможностей мобильных огневых групп.

Кроме того, по его словам, одним из приоритетов является обеспечение оперативного доступа спасателей ГСЧС к местам ликвидации последствий атак. Речь идет о четко отработанных алгоритмах действий, быстром реагировании и эффективном взаимодействии с персоналом объектов.

Также он акцентировал внимание на совместных учениях в частности отработках для слаженной командной работы.

"Безопасность энергетики — это безопасность каждого дома, больницы, школы. И наша задача — обеспечить ее на всех уровнях", — заявил Клименко.

В МВД раскрыли главную цель российских дроновых атак - фото 2
Совещание по последствиям обстрелов энергетики. Фото: Telegram Игоря Клименко

Напомним, что в ночь на 22 июля российские войска совершили атаку на объекты газодобывающей инфраструктуры, принадлежащие Группе Нафтогаз. Для удара противник применил ударные беспилотные аппараты.

А ранее российская армия осуществила обстрел энергетической инфраструктуры на территории Сумской области. В результате атаки в Сумском и Ахтырском районах возникли перебои с поставками электроэнергии.

МИД обстрелы Игорь Клименко війна энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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