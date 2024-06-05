Звільнення з військової служби після полону — у МВС прокоментували

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко висловив позицію щодо звільнення з військової служби осіб, які були в російському полоні. Він заявив, що всі вони мають право на демобілізацію.

Про це Ігор Клименко написав у Telegram у середу, 5 червня.

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Клименко повідомив позицію МВС щодо непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон.

"Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", — наголосив він.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Що передувало

Нещодавно нардеп Олексій Гончаренко опублікував документ, в якому командувач Нацгвардії Олександр Півненко вимагає застосувати норми про демобілізацію звільнених з полону тільки до тих, кого повернули додому після 18 травня 2024 року.

Документ з нормою про демобілізацію після полону. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

У цьому документі зазначено, що закон про мобілізацію, який набрав чинності з 18 травня, розширює права для певних військових.

Зокрема, зазначено, що військовополоненим, яких звільнили з неволі, надано право на відпустку тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення, а також можливість звільнення зі служби. Проте командувач Нацгвардії наполягає, щоб ці додаткові права були доступні лише тим колишнім полоненим, яких обміняли після 18 травня.

Нагадаємо, за попередній рік із російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військову з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.

Також 31 травня з полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них — воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.