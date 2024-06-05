Увольнение с военной службы после плена — в МВД прокомментировали

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко высказал позицию по увольнению с военной службы лиц, находившихся в российском плену. Он заявил, что все они имеют право на демобилизацию.

Об этом Игорь Клименко написал в Telegram в среду, 5 июня.

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Клименко сообщил позицию МВД по недоразумению с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен.

"Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, которые имеют статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", — подчеркнул он.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Недавно нардеп Алексей Гончаренко опубликовал документ, в котором командующий Нацгвардией Александр Пивненко требует применить нормы о демобилизации освобожденных из плена только к тем, кто был возвращен домой после 18 мая 2024 года.

Документ с нормой о демобилизации после плена. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В этом документе указано, что вступивший в силу с 18 мая закон о мобилизации расширяет права для определенных военных.

В частности, отмечено, что военнопленным, которых освободили из неволи, предоставлено право на отпуск продолжительностью 90 дней с сохранением денежного обеспечения, а также возможность увольнения со службы. Однако командующий Нацгвардии настаивает, чтобы эти дополнительные права были доступны только тем бывшим пленным, которых обменяли после 18 мая.

Напомним, за предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащую из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.

Также 31 мая из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.