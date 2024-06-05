Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В МВД объяснили, применяется ли норма о демобилизации к освобожденным военнопленным arrow

В МВД объяснили, применяется ли норма о демобилизации к освобожденным военнопленным

5 июня 2024 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Увольнение с военной службы после плена — в МВД прокомментировали
Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: t.me/Klymenko_MVS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко высказал позицию по увольнению с военной службы лиц, находившихся в российском плену. Он заявил, что все они имеют право на демобилизацию.

Об этом Игорь Клименко написал в Telegram в среду, 5 июня.

Читайте также:

Увольнение с военной службы после плена

Клименко сообщил позицию МВД по недоразумению с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших плен.

"Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, которые имеют статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", — подчеркнул он.

null
Пост Клименко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Недавно нардеп Алексей Гончаренко опубликовал документ, в котором командующий Нацгвардией Александр Пивненко требует применить нормы о демобилизации освобожденных из плена только к тем, кто был возвращен домой после 18 мая 2024 года.

Демобилизация после русского плена
Документ с нормой о демобилизации после плена. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В этом документе указано, что вступивший в силу с 18 мая закон о мобилизации расширяет права для определенных военных.

В частности, отмечено, что военнопленным, которых освободили из неволи, предоставлено право на отпуск продолжительностью 90 дней с сохранением денежного обеспечения, а также возможность увольнения со службы. Однако командующий Нацгвардии настаивает, чтобы эти дополнительные права были доступны только тем бывшим пленным, которых обменяли после 18 мая.

Напомним, за предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащую из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.

Также 31 мая из плена российских оккупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.

Игорь Клименко
война
Украина
законопроект
МВД
украинцы
пленные
демобилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня