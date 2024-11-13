Скільки українців зникли безвісти під час війни — дані МВС

Військовий з дружиною. Ілюстративне фото: gre4ka.info

Станом на 12 листопада в Україні офіційно зареєстровано понад 53 тисячі осіб, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. В цьому переліку є як військові, так і цивільні.

Про це повідомив заступник голови МВС України Леонід Тимченко в ефірі "Ми-Україна".

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Зникли безвісти в Україні

"Майже 54 тисячі осіб в Україні вважаються зниклими безвісти. У цьому переліку — як цивільні, зокрема діти, так і військові", — сказав заступник очільника МВС.

Тимченко розповів, що з вересня 2023 року Кабінет міністрів поклав на МВС повноваження з координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також МВС створило секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та створили його представництва в регіонах.

Куди звертатися рідним зниклих безвісти

Юристи розповіли, що родичі військовослужбовця, який зник безвісти під час бойових дій, мають звернутися до Нацполіції із заявою про розшук.

Далі, отримавши витяг із Єдиного реєстру зниклих безвісти, можна звертатися до військової частини, де військовослужбовець проходив службу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, які оголошені померлими або зникли безвісти. Родичі можуть скористатися правом на виплати протягом трьох років.

Також ми писали, які пільги можуть отримати родини зниклих безвісти військових. Повний перелік можна переглянути за посиланням.