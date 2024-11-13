Сколько украинцев пропали без вести во время войны — данные МВД

Военный с женой. Иллюстративное фото: gre4ka.info

По состоянию на 12 ноября в Украине официально зарегистрировано более 53 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. В этом списке есть как военные, так и гражданские.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко в эфире "Ми-Україна".

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Пропали без вести в Украине

"Почти 54 тысячи человек в Украине считаются пропавшими без вести. В этом перечне — как гражданские, в том числе дети, так и военные", — сказал замглавы МВД.

Тимченко рассказал, что с сентября 2023 года Кабинет министров возложил на МВД полномочия по координации розыска лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также МВД создало секретариат Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах и создавших его представительства в регионах.

Куда обращаться родным пропавших без вести

Юристы рассказали, что родственники военнослужащего, пропавшего без вести во время боевых действий, должны обратиться в Нацполицию с заявлением о розыске.

Далее, получив выписку из Единого реестра пропавших без вести, можно обращаться в воинскую часть, где военнослужащий проходил службу.

Напомним, недавно мы писали, что Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, которые объявлены умершими или пропавшими без вести. Родственники могут воспользоваться правом на выплаты в течение трех лет.

Также мы писали, какие льготы могут получить семьи пропавших без вести военных. Полный список можно просмотреть по ссылке.