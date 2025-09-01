РФ стала частіше обстрілювати Україну КАБами - Міноборони

Наслідки обстрілів КАБами. Фото: ДСНС

У серпні російська армія активізувала удари керованими авіаційними бомбами. Окупанти спрямовували їх як по позиціях Сил оборони, так і по прифронтових містах і селах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

РФ стала частіше обстрілювати Україну КАБами

Повідомляється, що протягом серпня на всій лінії фронту зберігалася висока інтенсивність боїв. Російські війська й надалі намагаються реалізувати свої загарбницькі плани, ведучи активні наступальні дії та намагаючись прорвати оборону Збройних Сил України.

За даними Генерального штабу, протягом серпня відбулося 5 027 бойових зіткнень. Лише за одну добу — 28 серпня — російські війська здійснили понад 190 атак на позиції українських захисників.

"РФ ігнорує намагання світової спільноти щодо завершення війни проти України. Натомість авіація росармії нарощує повітряний терор. У серпні зросло застосування ворогом авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції", — повідомили у Міноборони.

У серпні російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 керованих авіаційних бомб, що перевищує показник попереднього місяця, коли їх було 3 786 одиниць.

При цьому найвищий показник використання КАБів у 2025 році все ще припадає на квітень — понад 5 000.

РФ стала частіше обстрілювати Україну КАБами. Фото: Міноборони

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, прокуратура задокументувала обстріл села Нечволодівка на Харківщині.

А у ніч проти 31 серпня російські війська запустили ударні дрони по Одесі.