Главная Армия В Минобороны заявили, что РФ усилили удары КАБами по Украине

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 23:01
РФ стала чаще обстреливать Украину КАБами - Минобороны
Последствия обстрелов КАБами. Фото: ГСЧС

В августе российская армия активизировала удары управляемыми авиационными бомбами. Оккупанты направляли их как по позициям Сил обороны, так и по прифронтовым городам и селам.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Сообщается, что в течение августа на всей линии фронта сохранялась высокая интенсивность боев. Российские войска и в дальнейшем пытаются реализовать свои захватнические планы, ведя активные наступательные действия и пытаясь прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

По данным Генерального штаба, в течение августа произошло 5 027 боевых столкновений. Только за одни сутки — 28 августа — российские войска совершили более 190 атак на позиции украинских защитников.

"РФ игнорирует попытки мирового сообщества по завершению войны против Украины. Зато авиация росармии наращивает воздушный террор. В августе возросло применение врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции", — сообщили в Минобороны.

В августе российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 управляемых авиационных бомб, что превышает показатель предыдущего месяца, когда их было 3 786 единиц.

При этом самый высокий показатель использования КАБов в 2025 году все еще приходится на апрель — более 5 000.

У Міноборони заявили, що РФ посилили удари КАБами по Україні - фото 1
Напомним, вчера, 31 августа, прокуратура задокументировала обстрел села Нечволодовка на Харьковщине.

А в ночь на 31 августа российские войска запустили ударные дроны по Одессе.

Минобороны обстрелы война в Украине війна КАБ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
