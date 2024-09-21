Точицький назвав, скільки митців загинуло з початку повномасштабного вторгнення Росії

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на фронті загинуло 123 українські митці. Також ворог зруйнував та пошкодив понад тисячу об'єктів культурної спадщини.

Про це Микола Точицький сказав в ефірі "Єдині новини" у суботу, 21 вересня.

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"Ця війна не лише за території, вона спрямована на знищення усього українського — культури, мови, ідентичності. Ми маємо вже своє розстріляне покоління митців", — розповів Точицький.

За його словами, питання збереження української ідентичності як частини європейської спадщини є завданням національної безпеки. Міністр зазначив, що у відомстві ініціюють обговорення з іноземними партнерами способи збереження української культури та повернення того, що викрали російські окупанти.

"Наші колеги чітко розуміють, що ця війна має ознаки геноциду. Ми будемо робити все, аби таким чином це було представлено в міжнародних судових інституціях", — додав Точицький.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинула важкоатлетка, тренерка та військова Ніна Пашкевич. Захисниці було 47 років.

Також колишній військовослужбовець Віктор Розовий поділився переживаннями щодо втрати друга. Він згадав свого побратима Миколу Лукʼянюка з позивним "Рет".