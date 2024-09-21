Точицкий назвал, сколько деятелей искусства погибло с начала полномасштабного вторжения России

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на фронте погибло 123 украинских деятеля искусств. Также враг разрушил и повредил более тысячи объектов культурного наследия.

Об этом Николай Точицкий сказал в эфире "Єдині новини" в субботу, 21 сентября.

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"Эта война не только за территории, она направлена на уничтожение всего украинского — культуры, языка, идентичности. Мы имеем уже свое расстрелянное поколение деятелей искусств", — рассказал Точицкий.

По его словам, вопрос сохранения украинской идентичности как части европейского наследия является задачей национальной безопасности. Министр отметил, что в ведомстве инициируют обсуждение с иностранными партнерами способы сохранения украинской культуры и возвращения того, что похитили российские оккупанты.

"Наши коллеги четко понимают, что эта война имеет признаки геноцида. Мы будем делать все, чтобы таким образом это было представлено в международных судебных институтах", — добавил Точицкий.

Напомним, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла тяжелоатлетка, тренер и военная Нина Пашкевич. Защитнице было 47 лет.

Также бывший военнослужащий Виктор Розовый поделился переживаниями по поводу потери друга. Он вспомнил своего побратима Николая Лукьянюка с позывным "Рэт".