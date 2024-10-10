У Миколаєві жінка негативно відгукувалася про бійців ЗСУ

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: echokieva.com

У Миколаєві Заводський районний суд визнав недоведеним обвинувачення жінки у виготовленні і поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця. Прокуратура вимагала позбавити її волі на строк від трьох до п'яти років.

Про це повідомляє вироку, який зберігається у Реєстрі судових справ.

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Обставини справи

У жінки вилучили телефон, в якому в застосунку Viber була переписка з негативними характеристиками на адресу військовослужбовців Збройних сил України, які беруть участь у війні проти Росії. Зокрема, жінка писала, що українські військові нібито облаштовують позиції біля житлових будинків.

У судовому засіданні жінка говорила, що не писала цього. Пояснила, що мала декілька мобільних телефонів і один позичала знайомим, в яких не було грошей на оплату мобільного інтернету та які збиралися евакуюватися з міста та підшукували варіанти виїзду.

На думку обвинувачуваної, образливі повідомлення відправляла з її телефону інша особа. До того ж, вона не погоджувалась, що особиста переписка може вважатися виготовленням і поширенням матеріалів із образами військових ЗСУ.

При обшуку в помешканні жінки знайшли прапор Росії і три стрічки в кольорах прапора РФ.

Троє свідків із числа сусідів негативно характеризували обвинувачену. Розповідали, що вона була конфліктною і проросійською людиною, яка говорила, що росіяни прийшли звільняти українців.

Після пошкодження водогону обвинувачена перешкоджала сусідам у дворі набирати воду. На місце викликали поліцію, по приїзду якої, у обвинуваченої на мобільному телефоні, нібито, звучав рингтон гімну РФ. Між нею та сусідами є численні судові спори.

Що вирішив суд

У підсумку суд визнав обвинувачення не доведеним. Зазначається, що інкриміновані їй дописи не містять конкретизованих даних військовослужбовця.

Інші письмові докази і показання свідків, на думку суду, не містять будь-яких обставин на підтвердження предʼявленого обвинувачення.

Вилучені в жінки прапори РФ суд розпорядився залишити в матеріалах справи.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили п'ять років в'язниці, але суддя звільнила обвинуваченого від відбування основного покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Також ми писали, що на Харківщині чоловік вкрав у жінки в магазині смартфон. За цей злочин суд засудив крадія до п'яти років позбавлення волі, проте замінив на один рік випробовувального терміну.