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В Николаеве женщина негативно отзывалась о бойцах ВСУ — что решил суд

10 октября 2024 21:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Николаеве женщина негативно отзывалась о бойцах ВСУ
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: echokieva.com
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Николаеве Заводской районный суд признал недоказанным обвинение женщины в изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащего. Прокуратура требовала лишить ее свободы сроком от трех до пяти лет.

Об этом сообщает приговор, хранящийся в Реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

У женщины изъяли телефон, в котором в приложении Viber была переписка с отрицательными характеристиками в адрес военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвующих в войне против России. В частности, женщина писала, что украинские военные якобы обустраивают позиции у жилых домов.

В судебном заседании женщина говорила, что этого не писала. Объяснила, что имела несколько мобильных телефонов и одна занимала знакомых, у которых не было денег на оплату мобильного интернета и собирались эвакуироваться из города и подыскивали варианты выезда.

По мнению обвиняемой, оскорбительные сообщения отправляло с ее телефона другое лицо. К тому же она не соглашалась, что личная переписка может считаться изготовлением и распространением материалов с образами военных ВСУ.

При обыске в доме женщины нашли флаг России и три ленты в цветах флага РФ.

Три свидетеля из числа соседей негативно характеризовали обвиняемую. Рассказывали, что она была конфликтным и пророссийским человеком, заявляя, что россияне пришли освобождать украинцев.

После повреждения водопровода обвиняемая препятствовала соседям во дворе набирать воду. На место вызвали полицию, по приезду которой у обвиняемой на мобильном телефоне якобы звучал рингтон гимна РФ. Между ней и соседями есть многочисленные судебные споры.

Что решил суд

В итоге суд признал обвинение не доказанным. Отмечается, что инкриминируемые ей сообщения не содержат конкретизированных данных военнослужащего.

Другие письменные доказательства и свидетельские показания, по мнению суда, не содержат каких-либо обстоятельств в подтверждение предъявленного обвинения.

Изъятые у женщины флаги РФ суд распорядился оставить в делах.

Напомним, во Львовской области мужчина вместе со своим сообщником переправлял ухилянцев за границу. Ему назначили пять лет тюрьмы, но судья освободила обвиняемого от отбывания основного наказания, установив трехлетний испытательный срок.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина украл у женщины в магазине смартфон. За это преступление суд приговорил вора к пяти годам лишения свободы, однако заменил на один год испытательного срока.

Николаев Украина оскорбления военнослужащие судебные решения

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