Вибухи в Херсоні та Миколаєві 2 жовтня — що відомо

У Миколаєві та Херсоні лунають вибухи — яка загроза
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:43
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich
Вибухи у Херсоні та Миколаєві пролунали ввечері, 2 жовтня. Водночас повітряної тривоги там наразі не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Херсоні та Миколаєві 2 жовтня
Інформація про вибухи у Миколаєві та Херсоні зʼявилася близько 22:39.
Місцева влада не повідомляла причини вибухів у містах. У Повітряних силах ЗСУ про загрозу не попереджали.
Водночас наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Житомирській;
- Київській;
- Чернігівській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Черкаській;
- Харківській;
- частині Кіровоградської;
- частині Дніпропетровської;
- Донецькій;
- Луганській
У небі над Україною фіксують російські дрони.
Нагадаємо, ввечері 2 жовтня пролунали потужні вибухи в Сумах. Містян просять залишатися в укриттях.
Крім того, сьогодні декілька областей України залишилися без світла внаслідок нічної атаки окупантів.
