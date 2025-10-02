Відео
У Миколаєві та Херсоні лунають вибухи — яка загроза

У Миколаєві та Херсоні лунають вибухи — яка загроза

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:43
Вибухи в Херсоні та Миколаєві 2 жовтня — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Херсоні та Миколаєві пролунали ввечері, 2 жовтня. Водночас повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибухи в Херсоні та Миколаєві 2 жовтня

Інформація про вибухи у Миколаєві та Херсоні зʼявилася близько 22:39.

null
Дописи "Суспільного". Фото: скриншот

Місцева влада не повідомляла причини вибухів у містах. У Повітряних силах ЗСУ про загрозу не попереджали. 

Водночас наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Житомирській;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Черкаській;
  • Харківській;
  • частині Кіровоградської;
  • частині Дніпропетровської;
  • Донецькій;
  • Луганській

У небі над Україною фіксують російські дрони.

Карта повітряних тривог 2 жовтня
Карта повітряних тривог станом на 22:45. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері 2 жовтня пролунали потужні вибухи в Сумах. Містян просять залишатися в укриттях.

Крім того, сьогодні декілька областей України залишилися без світла внаслідок нічної атаки окупантів.

Херсон вибух Миколаїв обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
