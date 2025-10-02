Вибухи в Херсоні та Миколаєві 2 жовтня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Херсоні та Миколаєві пролунали ввечері, 2 жовтня. Водночас повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибухи в Херсоні та Миколаєві 2 жовтня

Інформація про вибухи у Миколаєві та Херсоні зʼявилася близько 22:39.

Дописи "Суспільного". Фото: скриншот

Місцева влада не повідомляла причини вибухів у містах. У Повітряних силах ЗСУ про загрозу не попереджали.

Водночас наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Житомирській;

Київській;

Чернігівській;

Сумській;

Полтавській;

Черкаській;

Харківській;

частині Кіровоградської;

частині Дніпропетровської;

Донецькій;

Луганській

У небі над Україною фіксують російські дрони.

Карта повітряних тривог станом на 22:45. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері 2 жовтня пролунали потужні вибухи в Сумах. Містян просять залишатися в укриттях.

Крім того, сьогодні декілька областей України залишилися без світла внаслідок нічної атаки окупантів.