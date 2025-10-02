Взрывы в Херсоне и Николаеве 2 октября — что известно

В Николаеве и Херсоне раздаются взрывы — какая угроза
Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 22:43
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich
Взрывы в Херсоне и Николаеве прогремели вечером, 2 октября. В то же время воздушной тревоги там пока не объявлено.
Об этом сообщает "Суспільне".
Реклама
Читайте также:
Взрывы в Херсоне и Николаеве 2 октября
Информация о взрывах в Николаеве и Херсоне появилась около 22:39.
Местные власти не сообщали причины взрывов в городах. В Воздушных силах ВСУ об угрозе не предупреждали.
В то же время сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:
- Житомирской;
- Киевской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Черкасской;
- Харьковской;
- части Кировоградской;
- части Днепропетровской;
- Донецкой;
- Луганской
В небе над Украиной фиксируют российские дроны.
Напомним, вечером 2 октября прогремели мощные взрывы в Сумах. Горожан просят оставаться в укрытиях.
Кроме того, сегодня несколько областей Украины остались без света в результате ночной атаки оккупантов.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама