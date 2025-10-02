Взрывы в Херсоне и Николаеве 2 октября — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Херсоне и Николаеве прогремели вечером, 2 октября. В то же время воздушной тревоги там пока не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрывы в Херсоне и Николаеве 2 октября

Информация о взрывах в Николаеве и Херсоне появилась около 22:39.

Местные власти не сообщали причины взрывов в городах. В Воздушных силах ВСУ об угрозе не предупреждали.

В то же время сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:

Житомирской;

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Черкасской;

Харьковской;

части Кировоградской;

части Днепропетровской;

Донецкой;

Луганской

В небе над Украиной фиксируют российские дроны.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:45. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером 2 октября прогремели мощные взрывы в Сумах. Горожан просят оставаться в укрытиях.

Кроме того, сегодня несколько областей Украины остались без света в результате ночной атаки оккупантов.