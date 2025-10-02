Видео
Главная Армия В Николаеве и Херсоне раздаются взрывы — какая угроза

В Николаеве и Херсоне раздаются взрывы — какая угроза

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 22:43
Взрывы в Херсоне и Николаеве 2 октября — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Херсоне и Николаеве прогремели вечером, 2 октября. В то же время воздушной тревоги там пока не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Херсоне и Николаеве 2 октября

Информация о взрывах в Николаеве и Херсоне появилась около 22:39.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Местные власти не сообщали причины взрывов в городах. В Воздушных силах ВСУ об угрозе не предупреждали.

В то же время сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях:

  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Черкасской;
  • Харьковской;
  • части Кировоградской;
  • части Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Луганской

В небе над Украиной фиксируют российские дроны.

Карта повітряних тривог 2 жовтня
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:45. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером 2 октября прогремели мощные взрывы в Сумах. Горожан просят оставаться в укрытиях.

Кроме того, сегодня несколько областей Украины остались без света в результате ночной атаки оккупантов.

Херсон взрыв Николаев обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
