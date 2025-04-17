Вибухи в Миколаєві 17 квітня - що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: Pixabay

Зранку в четвер, 17 квітня, в Миколаєві було чутно звук вибуху. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє "Суспільне Миколаїв".

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Вибух в Миколаєві 17 квітня

За оновленими даними, ворожі дрони типу Shahed рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської та Одеської областей. Також повідомляється про проліт БпЛА над західними й центральними районами Дніпропетровщини, курс яких був спрямований у бік Кіровоградської області.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд. Усім жителям регіонів, де оголошено повітряну тривогу, рекомендовано залишатися в укриттях до завершення загрози.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 17 квітня 08:10. Фото: скриншот

Нагадаємо, кілька днів тому, 10 квітня, Росія атакувала Миколаїв дронами. Внаслідок масованої атаки тоді було пошкоджено кілька багатоквартирних цивільних будинків, а також постраждало 10 осіб.