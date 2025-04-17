Взрывы в Николаеве 17 апреля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: Pixabay

Утром в четверг, 17 апреля в Николаеве был слышен звук взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне Миколаїв".

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Взрыв в Николаеве 17 апреля

По обновленным данным, вражеские дроны типа Shahed двигались из акватории Черного моря в направлении Николаевской и Одесской областей. Также сообщается о пролете БпЛА над западными и центральными районами Днепропетровщины, курс которых был направлен в сторону Кировоградской области.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Всем жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендовано оставаться в укрытиях до завершения угрозы.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 17 апреля 08:10. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад, 10 апреля, Россия атаковала Николаев дронами. В результате массированной атаки тогда было повреждено несколько многоквартирных гражданских домов, а также пострадало 10 человек.