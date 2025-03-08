Вибухи в Миколаєві 8 березня — що відомо

У Миколаєві пролунав гучний вибух
У Миколаєві вранці, 8 березня, близько о 07:49 пролунав гучний вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляються кореспонденти "Суспільне.Миколаїв".
У Миколаєві пролунав сильний вибух
У Миколаєві місцеві жителі повідомили про потужний вибух, який було чутно у різних районах міста.
Раніше Повітряні сили України попереджали про можливий удар балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Наразі невідомо щодо наслідків вибуху, а також чи були руйнування або постраждалі.
Карта повітряних тривог станом на 07:50 мала такий вигляд.
Нагадаємо, вночі, 7 березня, російські БпЛА атакували Одесу.
Також російські безпілотники атакували Харків — там пролунало кілька вибухів.
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