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У Миколаєві пролунав гучний вибух

8 березня 2025 08:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи в Миколаєві 8 березня — що відомо
Дим у небі від вибуху. Фото: Militarny
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Миколаєві вранці, 8 березня, близько о 07:49 пролунав гучний вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляються кореспонденти "Суспільне.Миколаїв".

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У Миколаєві місцеві жителі повідомили про потужний вибух, який було чутно у різних районах міста.

Раніше Повітряні сили України попереджали про можливий удар балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Наразі невідомо щодо наслідків вибуху, а також чи були руйнування або постраждалі. 

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Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог станом на 07:50 мала такий вигляд. 

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Карта повітряних тривог 8 березня 07:50. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі, 7 березня, російські БпЛА атакували Одесу.

Також російські безпілотники атакували Харків — там пролунало кілька вибухів. 

вибух Миколаїв
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