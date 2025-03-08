Вибухи в Миколаєві 8 березня — що відомо

Дим у небі від вибуху. Фото: Militarny

У Миколаєві вранці, 8 березня, близько о 07:49 пролунав гучний вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляються кореспонденти "Суспільне.Миколаїв".

Читайте також:

У Миколаєві пролунав сильний вибух

У Миколаєві місцеві жителі повідомили про потужний вибух, який було чутно у різних районах міста.

Раніше Повітряні сили України попереджали про можливий удар балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Наразі невідомо щодо наслідків вибуху, а також чи були руйнування або постраждалі.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог станом на 07:50 мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог 8 березня 07:50. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі, 7 березня, російські БпЛА атакували Одесу.

Також російські безпілотники атакували Харків — там пролунало кілька вибухів.