Взрывы в Николаеве 8 марта - что известно

Дым в небе от взрыва. Фото: Militarny

В Николаеве утром, 8 марта, около 07:49 прогремел громкий взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщаются корреспонденты "Суспільне.Миколаїв".

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В Николаеве местные жители сообщили о мощном взрыве, который был слышен в разных районах города.

Ранее Воздушные силы Украины предупреждали о возможном ударе баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Пока неизвестно о последствиях взрыва, а также были ли разрушения или пострадавшие.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог по состоянию на 07:50 имела такой вид.

Карта воздушных тревог 8 марта 07:50. Фото: скриншот

Напомним, ночью, 7 марта, российские БпЛА атаковали Одессу.

Также российские беспилотники атаковали Харьков — там прозвучало несколько взрывов.