Взрывы в Николаеве 8 марта - что известно

В Николаеве прогремел громкий взрыв
В Николаеве утром, 8 марта, около 07:49 прогремел громкий взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщаются корреспонденты "Суспільне.Миколаїв".
В Николаеве прогремел сильный взрыв
В Николаеве местные жители сообщили о мощном взрыве, который был слышен в разных районах города.
Ранее Воздушные силы Украины предупреждали о возможном ударе баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Пока неизвестно о последствиях взрыва, а также были ли разрушения или пострадавшие.
Карта воздушных тревог по состоянию на 07:50 имела такой вид.
Напомним, ночью, 7 марта, российские БпЛА атаковали Одессу.
Также российские беспилотники атаковали Харьков — там прозвучало несколько взрывов.
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