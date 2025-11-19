Відео
Відео

У мережі поширили фейк про загибель онука Левка Лукʼяненка

У мережі поширили фейк про загибель онука Левка Лукʼяненка

Дата публікації: 19 листопада 2025 19:07
Оновлено: 19:07
Спростовано фейк про загибель онука Левка Лук’яненка Антона Стасіва
Евакуація полеглих воїнів. Фото ілюстративне: УНІАН

У мережі у середу, 19 листопада, поширили фейкову інформацію про загибель онука дисидента, політвʼязня, автора Акту проголошення Незалежності України Левка Лукʼяненка. Йдеться про Антона Стасіва.

Про це загибель повідомив експолітвʼязень та депутат першого скликання Верховної Ради Олесь Шевченко, а згодом інформацію спростувала журналістка Мирослава Малик.

Читайте також:

Фейк про загибель Антона Стасіва

"Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лукʼяненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла памʼять Герою — він за Україну голову поклав!" — написав Шевченко.

null
Допис Шевченка. Фото: скриншот

Люди у коментарях почали висловлювати співчуття.

null
Коментарі. Фото: скриншот

Спростування інформації

Журналістка Мирослава Малик також поширила фейкову інформацію, яку згодом спростувала. Вона опублікувала допис про загибель Захара Стасіва, але згодом уточнила, що йдеться про Антона.

"Я написала пост про загибель онука на фронті, дід якого заслужено є головним із борців за цю незалежність. Мій основний посил полягав у тому, щоб підкреслити: в різних поколінь однієї родини — один ворог. Один вбивця. І ми несемо непоправні втрати. На щастя, це виявилося неправдою", — зауважила вона.

Малик визнала, що поширила неправдиву інформацію. Журналістка отримала інформацію з одного джерела і одразу поширила. 

null
Допис Малик. Фото: скриншот

Нагадаємо, помер морський піхотинець Олександр Савов, який перебував на "Азовсталі" та повернувся з російського полону.

Раніше стало відомо, що на фронті загинув журналіст та військовий Вадим Підлипенський, який працював у редакції LIGA.net.

смерть українці фейки Україна загибель
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
