Спростовано фейк про загибель онука Левка Лук’яненка Антона Стасіва

У мережі у середу, 19 листопада, поширили фейкову інформацію про загибель онука дисидента, політвʼязня, автора Акту проголошення Незалежності України Левка Лукʼяненка. Йдеться про Антона Стасіва.

Про це загибель повідомив експолітвʼязень та депутат першого скликання Верховної Ради Олесь Шевченко, а згодом інформацію спростувала журналістка Мирослава Малик.

Фейк про загибель Антона Стасіва

"Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лукʼяненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла памʼять Герою — він за Україну голову поклав!" — написав Шевченко.

Люди у коментарях почали висловлювати співчуття.

Спростування інформації

Журналістка Мирослава Малик також поширила фейкову інформацію, яку згодом спростувала. Вона опублікувала допис про загибель Захара Стасіва, але згодом уточнила, що йдеться про Антона.

"Я написала пост про загибель онука на фронті, дід якого заслужено є головним із борців за цю незалежність. Мій основний посил полягав у тому, щоб підкреслити: в різних поколінь однієї родини — один ворог. Один вбивця. І ми несемо непоправні втрати. На щастя, це виявилося неправдою", — зауважила вона.

Малик визнала, що поширила неправдиву інформацію. Журналістка отримала інформацію з одного джерела і одразу поширила.

