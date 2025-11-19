Видео
Видео

Главная Армия В сети распространили фейк о гибели внука Левка Лукьяненко

В сети распространили фейк о гибели внука Левка Лукьяненко

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 19:07
обновлено: 19:07
Опровергнут фейк о гибели внука Левка Лукьяненко Антона Стасива
Эвакуация павших воинов. Фото иллюстративное: УНИАН

В сети в среду, 19 ноября, распространили фейковую информацию о гибели внука диссидента, политзаключенного, автора Акта провозглашения Независимости Украины Левка Лукьяненко. Речь идет об Антоне Стасиве.

Об этой гибели сообщил экс-политзаключенный и депутат первого созыва Верховной Рады Олесь Шевченко, а впоследствии информацию опровергла журналистка Мирослава Малик.

Читайте также:

Фейк о гибели Антона Стасива

"Дорогая Надежда, выражаю Вам и всей семье Левка Лукьяненко глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью на фронте Вашего дорогого внука Антона. Вечная и светлая память Герою — он за Украину голову положил!" — написал Шевченко.

null
Пост Шевченко. Фото: скриншот

Люди в комментариях начали выражать соболезнования.

null
Комментарии. Фото: скриншот

Опровержение информации

Журналистка Мирослава Малик также распространила фейковую информацию, которую впоследствии опровергла. Она опубликовала сообщение о гибели Захара Стасива, но впоследствии уточнила, что речь идет об Антоне.

"Я написала пост о гибели внука на фронте, дед которого заслуженно является главным из борцов за эту независимость. Мой основной посыл заключался в том, чтобы подчеркнуть: у разных поколений одной семьи — один враг. Один убийца. И мы несем невосполнимые потери. К счастью, это оказалось неправдой", — отметила она.

Малик признала, что распространила ложную информацию. Журналистка получила информацию из одного источника и сразу распространила.

null
Пост Малик. Фото: скриншот

Напомним, умер морской пехотинец Александр Савов, который находился на "Азовстали" и вернулся из российского плена.

Ранее стало известно, что на фронте погиб журналист и военный Вадим Пидлипенский, который работал в редакции LIGA.net.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
