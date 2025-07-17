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Головна Армія У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

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Дата публікації: 17 липня 2025 09:02
Вибухи у Кривому Розі 17 липня — чим атакують росіяни
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

Вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області зараз, 17 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Кривому Розі

Вибухи у Кривому Розі жителі чули близько 08:55. У місті лунає сигнал повітряної тривоги.

Вибухи у Кривому Розі
Карта повітряних тривог станом на 08:49 17 липня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про рух російського безпілотника курсом на Кривий Ріг.

"Ворожий БпЛА курсом на Кривий Ріг", — йшлося у повідомленні.

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Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Раніше росіяни завдали удару FPV-дроном по Нікополю, кілька людей отримали поранення.

Також уночі 17 липня вибухи лунали у Дніпрі. Місто опинилося під атакою ударних БпЛА.

Кривий Ріг вибух безпілотники обстріли війна в Україні БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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