Вибухи у Кривому Розі 17 липня — чим атакують росіяни

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

Вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області зараз, 17 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Кривому Розі

Вибухи у Кривому Розі жителі чули близько 08:55. У місті лунає сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 08:49 17 липня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про рух російського безпілотника курсом на Кривий Ріг.

"Ворожий БпЛА курсом на Кривий Ріг", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Раніше росіяни завдали удару FPV-дроном по Нікополю, кілька людей отримали поранення.

Також уночі 17 липня вибухи лунали у Дніпрі. Місто опинилося під атакою ударних БпЛА.