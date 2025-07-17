Вибухи у Кривому Розі 17 липня — чим атакують росіяни

У Кривому Розі пролунали потужні вибухи
Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 09:02
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео
Вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області зараз, 17 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Реклама
Читайте також:
Вибухи у Кривому Розі
Вибухи у Кривому Розі жителі чули близько 08:55. У місті лунає сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про рух російського безпілотника курсом на Кривий Ріг.
"Ворожий БпЛА курсом на Кривий Ріг", — йшлося у повідомленні.
Раніше росіяни завдали удару FPV-дроном по Нікополю, кілька людей отримали поранення.
Також уночі 17 липня вибухи лунали у Дніпрі. Місто опинилося під атакою ударних БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама