Взрывы в Кривом Роге 17 июля - чем атакуют россияне

В Кривом Роге прогремели мощные взрывы
Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 09:02
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео
Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области сейчас, 17 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
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Взрывы в Кривом Роге
Взрывы в Кривом Роге жители слышали около 08:55. В городе раздается сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ в Telegram предупреждали о движении российского беспилотника курсом на Кривой Рог.
"Вражеский БпЛА курсом на Кривой Рог", — говорилось в сообщении.
Ранее россияне нанесли удар FPV-дроном по Никополю, несколько человек получили ранения.
Также ночью 17 июля взрывы раздавались в Днепре. Город оказался под атакой ударных БпЛА.
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