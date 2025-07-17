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Главная Армия В Кривом Роге прогремели мощные взрывы

В Кривом Роге прогремели мощные взрывы

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Дата публикации 17 июля 2025 09:02
Взрывы в Кривом Роге 17 июля - чем атакуют россияне
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области сейчас, 17 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Кривом Роге

Взрывы в Кривом Роге жители слышали около 08:55. В городе раздается сигнал воздушной тревоги.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 08:49 17 июля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ в Telegram предупреждали о движении российского беспилотника курсом на Кривой Рог.

"Вражеский БпЛА курсом на Кривой Рог", — говорилось в сообщении.

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Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее россияне нанесли удар FPV-дроном по Никополю, несколько человек получили ранения.

Также ночью 17 июля взрывы раздавались в Днепре. Город оказался под атакой ударных БпЛА.

Кривой Рог взрыв беспилотники обстрелы война в Украине БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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