Взрывы в Кривом Роге 17 июля - чем атакуют россияне

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области сейчас, 17 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Кривом Роге

Взрывы в Кривом Роге жители слышали около 08:55. В городе раздается сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:49 17 июля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ в Telegram предупреждали о движении российского беспилотника курсом на Кривой Рог.

"Вражеский БпЛА курсом на Кривой Рог", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее россияне нанесли удар FPV-дроном по Никополю, несколько человек получили ранения.

Также ночью 17 июля взрывы раздавались в Днепре. Город оказался под атакой ударных БпЛА.