Вибух у Кривому Розі ввечері 11 лютого — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибух у Кривому Розі пролунав ввечері 11 лютого. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибух у Кривому Розі

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 21:01.

Допис про вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 11 лютого російські загарбники завдали удару по Полтавській області. Росіяни влучили в об'єкт газовидобутку.

Також сьогодні ворог обстріляв селище Золочів у Харківській області. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок.