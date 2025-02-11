Вибух у Кривому Розі ввечері 11 лютого — яка загроза

У Кривому Розі чутно сильний вибух
Вибух у Кривому Розі пролунав ввечері 11 лютого. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибух у Кривому Розі
Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 21:01.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 11 лютого російські загарбники завдали удару по Полтавській області. Росіяни влучили в об'єкт газовидобутку.
Також сьогодні ворог обстріляв селище Золочів у Харківській області. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок.
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