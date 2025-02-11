Взрыв в Кривом Роге вечером 11 февраля — какая угроза

В Кривом Роге слышен сильный взрыв
Взрыв в Кривом Роге прогремел вечером 11 февраля. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрыв в Кривом Роге
Информация о взрыве в городе появилась около 21:01.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, 11 февраля российские захватчики нанесли удар по Полтавской области. Россияне попали в объект газодобычи.
Также сегодня враг обстрелял поселок Золочев в Харьковской области. В результате атаки разрушен частный дом.
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