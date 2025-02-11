Взрыв в Кривом Роге вечером 11 февраля — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрыв в Кривом Роге прогремел вечером 11 февраля. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге

Информация о взрыве в городе появилась около 21:01.

Пост о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 февраля российские захватчики нанесли удар по Полтавской области. Россияне попали в объект газодобычи.

Также сегодня враг обстрелял поселок Золочев в Харьковской области. В результате атаки разрушен частный дом.