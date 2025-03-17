Вибух у Кременчуці 17 березня — що відомо про атаку

Вибух у місті. Фото: скриншот

Ввечері 17 березня у Кременчуці в Полтавській області пролунав вибух. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Кременчуці 17 березня

У понеділок ввечері в низці областей України оголошено повітряну тривогу. У Кременчуці на Полтавщині було чутно вибух.

Повідомлення про вибухи на Полтавщині. Фото: скриншот

Перед тим в ПС ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА. Це стосувалося мешканців Дніпра, Харкова, Полтави, Кременчука та Черкаси.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Такий вигляд має карта повітряних тривог станом на 22:39 17 березня:

Карта повітряних тривог станом на 22:39 17 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, також в понеділок, 17 березня, росіяни завдали удару по Харківській області. У регіоні було чутно вибухи.

В ніч проти 17 березня гучно було у Кропивницькому. На тлі загрози застосування ударних безпілотників у місті пролунав вибух.