Взрыв в Кременчуге 17 марта — что известно об атаке

В Кременчуге на Полтавщине прогремел взрыв — что известно
Вечером 17 марта в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Кременчуге 17 марта
В понедельник вечером в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Кременчуге на Полтавщине был слышен взрыв.
Перед тем в ВС ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БпЛА. Это касалось жителей Днепра, Харькова, Полтавы, Кременчуга и Черкассы.
Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на 22:39 17 марта:
Напомним, также в понедельник, 17 марта, россияне нанесли удар по Харьковской области. В регионе были слышны взрывы.
В ночь на 17 марта громко было в Кропивницком. На фоне угрозы применения ударных беспилотников в городе прогремел взрыв.
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