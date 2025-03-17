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В Кременчуге на Полтавщине прогремел взрыв — что известно

17 марта 2025 22:39
Ольга Антоновская - редактор
Взрыв в Кременчуге 17 марта — что известно об атаке
Взрыв в городе. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 17 марта в Кременчуге в Полтавской области прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Кременчуге 17 марта

В понедельник вечером в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Кременчуге на Полтавщине был слышен взрыв.

Вибухи пролунали у Полтавській області 17 березня
Сообщение о взрывах на Полтавщине. Фото: скриншот

Перед тем в ВС ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БпЛА. Это касалось жителей Днепра, Харькова, Полтавы, Кременчуга и Черкассы.

Вибухи пролунали у Полтавській області 17 березня
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на 22:39 17 марта:

Карта тривог 17 березня
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:39 17 марта. Фото: скриншот

Напомним, также в понедельник, 17 марта, россияне нанесли удар по Харьковской области. В регионе были слышны взрывы.

В ночь на 17 марта громко было в Кропивницком. На фоне угрозы применения ударных беспилотников в городе прогремел взрыв.

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