У Києві військові з інвалідністю можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто

Український військовий з протезом руки. Фото: The Village Україна

У 2023 році Київ розпочав виплату часткової компенсації за придбаний легковий автомобіль. Ця програма призначена для військових, які отримали інвалідність через повну чи часткову втрату кінцівки після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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"Компенсація надається на купівлю нового автомобіля, таким чином ми забезпечуємо прозорість процесу. Вартість машини не регламентована, а сума компенсації становить 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 545 040 гривень", — наголосила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Компенсація надається після купівлі автомобіля. Заявник повинен бути зареєстрований у Києві.

Ознайомитись із Порядком виплати допомоги та переліком необхідних документів можна за посиланням.

У КМДА додали, що рішення про матеріальну допомогу на часткову компенсацію за придбаний легковий автомобіль приймається комісійно протягом 30 календарних днів із дня надходження відповідної заяви.

Нагадаємо, українські військовослужбовці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу з питань, що стосуються їх служби або інших життєвих ситуацій. Юристи надаватимуть захисникам та захисницям правову інформацію, роз’яснення або консультації.

Також держава гарантує українським військовослужбовцям та їх сім'ям соціальний захист та певні пільги. Проте треба розуміти, що вони не надаються автоматично. Їх необхідно правильно оформити.