В Киеве военные с инвалидностью могут получить частичную компенсацию за приобретенное авто
В 2023 году Киев начал выплату частичной компенсации за приобретенный легковой автомобиль. Эта программа предназначена для военных, получивших инвалидность из-за полной или частичной потери конечности после 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Частичная компенсация за приобретенное авто
"Компенсация предоставляется на покупку нового автомобиля, таким образом мы обеспечиваем прозрачность процесса. Стоимость машины не регламентирована, а сумма компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это 545 040 гривен", — отметила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.
Компенсация предоставляется после покупки автомобиля. Заявитель должен быть зарегистрирован в Киеве.
Ознакомиться с Порядком выплаты помощи и перечнем необходимых документов можно по ссылке.
В КГГА добавили, что решение о материальной помощи на частичную компенсацию за приобретенный легковой автомобиль принимается комиссионно в течение 30 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.
Напомним, украинские военнослужащие могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся их службы или других жизненных ситуаций. Юристы будут предоставлять защитникам и защитницам правовую информацию, разъяснения или консультации.
Также государство гарантирует украинским военнослужащим и их семьям социальную защиту и льготы. Однако следует понимать, что они не предоставляются автоматически. Их нужно правильно оформить.
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