Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Киеве военные с инвалидностью могут получить частичную компенсацию за приобретенное авто arrow

В Киеве военные с инвалидностью могут получить частичную компенсацию за приобретенное авто

6 апреля 2024 15:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве военные с инвалидностью могут получить частичную компенсацию за приобретенное авто
Украинский военный с протезом руки. Фото: The Village Украина
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В 2023 году Киев начал выплату частичной компенсации за приобретенный легковой автомобиль. Эта программа предназначена для военных, получивших инвалидность из-за полной или частичной потери конечности после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Читайте также:

Частичная компенсация за приобретенное авто

"Компенсация предоставляется на покупку нового автомобиля, таким образом мы обеспечиваем прозрачность процесса. Стоимость машины не регламентирована, а сумма компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это 545 040 гривен", — отметила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.

Компенсация предоставляется после покупки автомобиля. Заявитель должен быть зарегистрирован в Киеве.

Ознакомиться с Порядком выплаты помощи и перечнем необходимых документов можно по ссылке.

В КГГА добавили, что решение о материальной помощи на частичную компенсацию за приобретенный легковой автомобиль принимается комиссионно в течение 30 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.

Напомним, украинские военнослужащие могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся их службы или других жизненных ситуаций. Юристы будут предоставлять защитникам и защитницам правовую информацию, разъяснения или консультации.

Также государство гарантирует украинским военнослужащим и их семьям социальную защиту и льготы. Однако следует понимать, что они не предоставляются автоматически. Их нужно правильно оформить.

Киев
выплаты
деньги
военные
инвалидность
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК