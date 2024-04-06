В Киеве военные с инвалидностью могут получить частичную компенсацию за приобретенное авто

Украинский военный с протезом руки. Фото: The Village Украина

В 2023 году Киев начал выплату частичной компенсации за приобретенный легковой автомобиль. Эта программа предназначена для военных, получивших инвалидность из-за полной или частичной потери конечности после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Читайте также:

Частичная компенсация за приобретенное авто

"Компенсация предоставляется на покупку нового автомобиля, таким образом мы обеспечиваем прозрачность процесса. Стоимость машины не регламентирована, а сумма компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это 545 040 гривен", — отметила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.

Компенсация предоставляется после покупки автомобиля. Заявитель должен быть зарегистрирован в Киеве.

Ознакомиться с Порядком выплаты помощи и перечнем необходимых документов можно по ссылке.

В КГГА добавили, что решение о материальной помощи на частичную компенсацию за приобретенный легковой автомобиль принимается комиссионно в течение 30 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.

Напомним, украинские военнослужащие могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся их службы или других жизненных ситуаций. Юристы будут предоставлять защитникам и защитницам правовую информацию, разъяснения или консультации.

Также государство гарантирует украинским военнослужащим и их семьям социальную защиту и льготы. Однако следует понимать, что они не предоставляются автоматически. Их нужно правильно оформить.