Вибухи у Києві 16 січня — чим вдарили росіяни

Вибух. Фото ілюстративне: Depositphotos

Вибухи у Києві пролунали зараз, 16 січня, під час повітряної тривоги. У центрі столиці працюють сили ППО.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Києві

Вибухи у Києві жителі чули близько 12:15. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 16 січня 12:12. Фото: alerts.in.ua

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у центрі столиці працюють сили ППО і закликав залишатися у безпечних місцях.

"Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Віталія Кличка у Telegram

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

"Увага! Київ! Ворожий ударний БпЛА на місто зі сходу", — йшлося у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Раніше ми писали, що у Києві під час повітряної тривоги люди масово спускались в укриття через загрозу ракетного удару.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня Львівщина зазнала повітряної атаки з боку Росії. На територію області залетів ворожий дрон, також окупанти атакували ракетами.