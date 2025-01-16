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У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

16 січня 2025 12:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Києві 16 січня — чим вдарили росіяни
Вибух. Фото ілюстративне: Depositphotos
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Києві пролунали зараз, 16 січня, під час повітряної тривоги. У центрі столиці працюють сили ППО.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Києві

Вибухи у Києві жителі чули близько 12:15. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 16 січня 12:12. Фото: alerts.in.ua

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у центрі столиці працюють сили ППО і закликав залишатися у безпечних місцях.

"Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Кличко вибухи у Києві 16 січня
Повідомлення Віталія Кличка у Telegram

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

"Увага! Київ! Ворожий ударний БпЛА на місто зі сходу", — йшлося у повідомленні військових.

Вибухи у Києві 16 січня
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Раніше ми писали, що у Києві під час повітряної тривоги люди масово спускались в укриття через загрозу ракетного удару.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня Львівщина зазнала повітряної атаки з боку Росії. На територію області залетів ворожий дрон, також окупанти атакували ракетами.

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