Вибухи у Києві 16 січня — чим вдарили росіяни

У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Києві пролунали зараз, 16 січня, під час повітряної тривоги. У центрі столиці працюють сили ППО.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Києві
Вибухи у Києві жителі чули близько 12:15. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у центрі столиці працюють сили ППО і закликав залишатися у безпечних місцях.
"Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
"Увага! Київ! Ворожий ударний БпЛА на місто зі сходу", — йшлося у повідомленні військових.
Раніше ми писали, що у Києві під час повітряної тривоги люди масово спускались в укриття через загрозу ракетного удару.
Нагадаємо, в ніч на 15 січня Львівщина зазнала повітряної атаки з боку Росії. На територію області залетів ворожий дрон, також окупанти атакували ракетами.
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