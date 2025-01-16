Взрывы в Киеве 16 января — чем ударили россияне

Взрыв. Фото иллюстративное: Depositphotos

Взрывы в Киеве прогремели сейчас, 16 января, во время воздушной тревоги. В центре столицы работают силы ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве жители слышали около 12:15. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16 января 12:12. Фото: alerts.in.ua

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в центре столицы работают силы ПВО и призвал оставаться в безопасных местах.

"Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Сообщение Виталия Кличко в Telegram

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

"Внимание, Киев! Вражеский ударный БпЛА на город с востока", — говорилось в сообщении военных.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее мы писали, что в Киеве во время воздушной тревоги люди массово спускались в укрытие из-за угрозы ракетного удара.

Напомним, в ночь на 15 января Львовская область находилась под воздушной атакой со стороны России. На территорию области залетел вражеский дрон, также оккупанты атаковали ракетами.