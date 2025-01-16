Взрывы в Киеве 16 января — чем ударили россияне

В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Киеве прогремели сейчас, 16 января, во время воздушной тревоги. В центре столицы работают силы ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве жители слышали около 12:15. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в центре столицы работают силы ПВО и призвал оставаться в безопасных местах.
"Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных беспилотников.
"Внимание, Киев! Вражеский ударный БпЛА на город с востока", — говорилось в сообщении военных.
Ранее мы писали, что в Киеве во время воздушной тревоги люди массово спускались в укрытие из-за угрозы ракетного удара.
Напомним, в ночь на 15 января Львовская область находилась под воздушной атакой со стороны России. На территорию области залетел вражеский дрон, также оккупанты атаковали ракетами.
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