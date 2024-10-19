Вибухи у Києві 19 жовтня — у місті працює ППО

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Вибухи у Києві сьогодні, 19 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Триває атака безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канал.

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Вибухи у Києві

За даними Telegram-каналів, вибухи жителі Києва та передмістя столиці чули близько 07:01. В області було оголошено повітряну тривогу. Зазначається, що атаку відбивають сили ППО.

Карта повітряних тривог станом на 07:09. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ за кілька хвилин до вибухів повідомляли про активність безпілотників.

"БпЛА в Київській області рухаються із сходу на південь області, вздовж межі між Черкащиною та Київщиною", — попереджали військові.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ про рух безпілотників

Крім того, військові попередили про активність російської авіації загрозу атаки ракетами.

"Активнiсть тактичної авiації. Загроза пуску ракет "Х-59/69", — йдеться у повідомленні.

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