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У Києві лунають вибухи

19 жовтня 2024 07:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Києві 19 жовтня — у місті працює ППО
Термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Києві сьогодні, 19 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Триває атака безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канал.

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За даними Telegram-каналів, вибухи жителі Києва та передмістя столиці чули близько 07:01. В області було оголошено повітряну тривогу. Зазначається, що атаку відбивають сили ППО.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 07:09. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ за кілька хвилин до вибухів повідомляли про активність безпілотників.

"БпЛА в Київській області рухаються із сходу на південь області, вздовж межі між Черкащиною та Київщиною", — попереджали військові.

Вибухи у Черкасах
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ про рух безпілотників

Крім того, військові попередили про активність російської авіації  загрозу атаки ракетами.

"Активнiсть тактичної авiації. Загроза пуску ракет "Х-59/69", — йдеться у повідомленні.

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Київ вибух ППО війна в Україні безпілотники дрони

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