Вибухи у Києві 19 жовтня — у місті працює ППО

У Києві лунають вибухи
Вибухи у Києві сьогодні, 19 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Триває атака безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канал.
Вибухи у Києві
За даними Telegram-каналів, вибухи жителі Києва та передмістя столиці чули близько 07:01. В області було оголошено повітряну тривогу. Зазначається, що атаку відбивають сили ППО.
У Повітряних силах ЗСУ за кілька хвилин до вибухів повідомляли про активність безпілотників.
"БпЛА в Київській області рухаються із сходу на південь області, вздовж межі між Черкащиною та Київщиною", — попереджали військові.
Крім того, військові попередили про активність російської авіації загрозу атаки ракетами.
"Активнiсть тактичної авiації. Загроза пуску ракет "Х-59/69", — йдеться у повідомленні.
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