Взрывы в Киеве 19 октября - в городе работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы
Взрывы в Киеве сегодня, 19 октября, раздались во время воздушной тревоги. Город атакуют беспилотники.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-канал.
Взрывы в Киеве
По данным Telegram-каналов, взрывы жители Киева и пригорода столицы слышали около 07:01. В области была объявлена воздушная тревога. Отмечается, что атаку отражают силы ПВО.
В Воздушных силах ВСУ за несколько минут до взрывов сообщали об активности беспилотников.
"БпЛА в Киевской области двигаются с востока на юг области, вдоль границ между Черкащиной и Киевщиной", — предупреждали военные.
В КГГА отметили, что в области работает ПВО.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях", — говорится в сообщении.
Кроме того, военные предупредили об активности российской авиации и угрозу атаки ракетами.
"Активность тактической авиации. Угроза пуска ракет "Х-59/69", — добавили военные.
Ранее взрывы прогремели в Черкассах. Город атаковали беспилотники. А накануне в Киеве атаку дронов отбивали почти пять часов.
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