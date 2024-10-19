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В Киеве раздаются взрывы

19 октября 2024 07:07
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Киеве 19 октября - в городе работает ПВО
Дым от взрыва. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Киеве сегодня, 19 октября, раздались во время воздушной тревоги. Город атакуют беспилотники.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-канал.

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Взрывы в Киеве

По данным Telegram-каналов, взрывы жители Киева и пригорода столицы слышали около 07:01. В области была объявлена воздушная тревога. Отмечается, что атаку отражают силы ПВО.

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог по состоянию на 07:09. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ за несколько минут до взрывов сообщали об активности беспилотников.

"БпЛА в Киевской области двигаются с востока на юг области, вдоль границ между Черкащиной и Киевщиной", — предупреждали военные.

Взрывы в Черкассах
Сообщение Воздушных сил ВСУ о движении беспилотников

В КГГА отметили, что в области работает ПВО.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях", — говорится в сообщении.

ПВО Киев
Сообщение КГГА

Кроме того, военные предупредили об активности российской авиации и угрозу атаки ракетами.

"Активность тактической авиации. Угроза пуска ракет "Х-59/69", — добавили военные.

Ранее взрывы прогремели в Черкассах. Город атаковали беспилотники. А накануне в Киеве атаку дронов отбивали почти пять часов.

Киев взрыв ПВО война в Украине беспилотники дроны

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