Україна
Головна Армія У Хмельницькій області пролунали сильні вибухи

У Хмельницькій області пролунали сильні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 19:04
Вибухи в Хмельницькій області 28 листопада — яка небезпека
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Хмельницькій області пролунали ввечері, 28 листопада. Російські окупанти атакували ракетами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Хмельницькій області 28 листопада

Інформація про вибухи в Хмельницькій області зʼявилася близько 19:00.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт МіГ-31. Згодом стало відомо, що російські окупанти запустили ракети "Кинджал", які летіли в напрямку Старокостянтинова.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 28 листопада
Карта повітряних тривог станом на 19:05. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 28 листопада потужні вибухи лунали також в Чернігові. Наразі подробиці невідомо.

Крім того, окупанти атакували Харківську область керованими авіаційними бомбами. Загарбники вбили чоловіка.

війна вибух обстріли Хмельницька область повітряна тривога ракети
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
