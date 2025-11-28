Вибухи в Хмельницькій області 28 листопада — яка небезпека

У Хмельницькій області пролунали сильні вибухи
Дата публікації: 28 листопада 2025 19:04
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich
Вибухи у Хмельницькій області пролунали ввечері, 28 листопада. Російські окупанти атакували ракетами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Хмельницькій області 28 листопада
Інформація про вибухи в Хмельницькій області зʼявилася близько 19:00.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт МіГ-31. Згодом стало відомо, що російські окупанти запустили ракети "Кинджал", які летіли в напрямку Старокостянтинова.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 28 листопада потужні вибухи лунали також в Чернігові. Наразі подробиці невідомо.
Крім того, окупанти атакували Харківську область керованими авіаційними бомбами. Загарбники вбили чоловіка.
