Взрывы в Хмельницкой области 28 ноября — какая опасность

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Хмельницкой области прогремели вечером, 28 ноября. Российские оккупанты атаковали ракетами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Хмельницкой области 28 ноября

Информация о взрывах в Хмельницкой области появилась около 19:00.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете МиГ-31. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты запустили ракеты "Кинжал", которые летели в направлении Староконстантинова.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:05. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 28 ноября мощные взрывы раздавались также в Чернигове. Пока подробности неизвестны.

Кроме того, оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. Захватчики убили мужчину.