Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

В Хмельницкой области прогремели сильные взрывы

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 19:04
Взрывы в Хмельницкой области 28 ноября — какая опасность
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Хмельницкой области прогремели вечером, 28 ноября. Российские оккупанты атаковали ракетами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Хмельницкой области 28 ноября

Информация о взрывах в Хмельницкой области появилась около 19:00.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете МиГ-31. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты запустили ракеты "Кинжал", которые летели в направлении Староконстантинова.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 28 листопада
Карта воздушных тревог по состоянию на 19:05. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 28 ноября мощные взрывы раздавались также в Чернигове. Пока подробности неизвестны.

Кроме того, оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. Захватчики убили мужчину.

война взрыв обстрелы Хмельницкая область воздушная тревога ракеты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации