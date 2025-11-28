Взрывы в Хмельницкой области 28 ноября — какая опасность

В Хмельницкой области прогремели сильные взрывы
Дата публикации 28 ноября 2025 19:04
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich
Взрывы в Хмельницкой области прогремели вечером, 28 ноября. Российские оккупанты атаковали ракетами.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Хмельницкой области 28 ноября
Информация о взрывах в Хмельницкой области появилась около 19:00.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете МиГ-31. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты запустили ракеты "Кинжал", которые летели в направлении Староконстантинова.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 28 ноября мощные взрывы раздавались также в Чернигове. Пока подробности неизвестны.
Кроме того, оккупанты атаковали Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. Захватчики убили мужчину.
