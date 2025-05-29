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Головна Армія У Херсоні вп'яте за день пролунали потужні вибухи

У Херсоні вп'яте за день пролунали потужні вибухи

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Дата публікації: 29 травня 2025 13:47
Вибухи у Херсоні 29 травня — чим атакують росіяни
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 29 травня. Сигнал повітряної тривоги у місті та області не вмикали.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали

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Вибухи у Херсоні

Вибухи у Херсоні жителі чули близько 13:40. Це же вп'яте за день. У місті та області сигнал повітряної тривоги не звучав.

У Повітряних силах ЗСУ теж не повідомляли про російські повітряні цілі, які могли б атакувати місто. Ще о 12:56 був відбій тривоги.

"Відбій загрози для всіх областей", — йшлося у повідомленні.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог станом на 12:55 29 травня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вранці 29 травня російські війська намагалися атакувати Херсон, ймовірно, балістичним озброєнням.

Також 29 травня окупанти атакували Суми. В регіоні фіксувалися ворожі дрони.

Херсон вибух обстріли війна в Україні війна
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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