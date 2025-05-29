Вибухи у Херсоні 29 травня — чим атакують росіяни

У Херсоні вп'яте за день пролунали потужні вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 29 травня. Сигнал повітряної тривоги у місті та області не вмикали.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали
Вибухи у Херсоні
Вибухи у Херсоні жителі чули близько 13:40. Це же вп'яте за день. У місті та області сигнал повітряної тривоги не звучав.
У Повітряних силах ЗСУ теж не повідомляли про російські повітряні цілі, які могли б атакувати місто. Ще о 12:56 був відбій тривоги.
"Відбій загрози для всіх областей", — йшлося у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 29 травня російські війська намагалися атакувати Херсон, ймовірно, балістичним озброєнням.
Також 29 травня окупанти атакували Суми. В регіоні фіксувалися ворожі дрони.
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