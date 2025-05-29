Взрывы в Херсоне 29 мая - чем атакуют россияне

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Херсоне прогремели сейчас, 29 мая. Сигнал воздушной тревоги в городе и области не включали.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы

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Взрывы в Херсоне

Взрывы в Херсоне жители слышали около 13:40. Это же пятый раз за день. В городе и области сигнал воздушной тревоги не звучал.

В Воздушных силах ВСУ тоже не сообщали о российских воздушных целях, которые могли бы атаковать город. Еще в 12:56 был отбой тревоги.

"Отбой угрозы для всех областей", — говорилось в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:55 29 мая. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 29 мая российские войска пытались атаковать Херсон, вероятно, баллистическим вооружением.

Также 29 мая оккупанты атаковали Сумы. В регионе фиксировались вражеские дроны.