Взрывы в Херсоне 29 мая - чем атакуют россияне

В Херсоне в пятый раз за день прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели сейчас, 29 мая. Сигнал воздушной тревоги в городе и области не включали.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы
Взрывы в Херсоне
Взрывы в Херсоне жители слышали около 13:40. Это же пятый раз за день. В городе и области сигнал воздушной тревоги не звучал.
В Воздушных силах ВСУ тоже не сообщали о российских воздушных целях, которые могли бы атаковать город. Еще в 12:56 был отбой тревоги.
"Отбой угрозы для всех областей", — говорилось в сообщении.
Напомним, утром 29 мая российские войска пытались атаковать Херсон, вероятно, баллистическим вооружением.
Также 29 мая оккупанты атаковали Сумы. В регионе фиксировались вражеские дроны.
Читайте Новини.LIVE!