Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия В Херсоне в пятый раз за день прогремели мощные взрывы

В Херсоне в пятый раз за день прогремели мощные взрывы

Ua en ru
Дата публикации 29 мая 2025 13:47
Взрывы в Херсоне 29 мая - чем атакуют россияне
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Херсоне прогремели сейчас, 29 мая. Сигнал воздушной тревоги в городе и области не включали.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Херсоне

Взрывы в Херсоне жители слышали около 13:40. Это же пятый раз за день. В городе и области сигнал воздушной тревоги не звучал.

В Воздушных силах ВСУ тоже не сообщали о российских воздушных целях, которые могли бы атаковать город. Еще в 12:56 был отбой тревоги.

"Отбой угрозы для всех областей", — говорилось в сообщении.

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:55 29 мая. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром 29 мая российские войска пытались атаковать Херсон, вероятно, баллистическим вооружением.

Также 29 мая оккупанты атаковали Сумы. В регионе фиксировались вражеские дроны.

Херсон взрыв обстрелы война в Украине війна
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /