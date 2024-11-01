Обстріл Херсона 1 листопада — наслідки

Огляд місця обстрілу. Фото ілюстративне: Поліція Херсонщини

Вибухи у Херсоні пролунали 1 листопада близько 11:30. Окупаційні війська завдали ракетного удару по місту. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Російська армія вранці 1 листопада здійснила ракетний обстріл Херсона. Відомо вже про двох постраждалих громадян.

Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, 64-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення. Медики надали йому допомогу на місці. У момент обстрілу постраждалий перебував у приміщенні.

Допис начальника Херсонської МВА. Фото: скриншот

Також травмована 25-річна жінка. У постраждалої контузія та мінно-вибухова травма. На момент удару окупантів вона перебувала в будинку.

Допис Романа Мрочка. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом доби окупанти атакували Херсонську область — внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дев’ятеро жителів дістали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що 31 жовтня росіяни завдали ударів по Харкову та передмістю. За попередньою інформацією, загарбники вдарили авіабомбами ФАБ-250 з УМПК.