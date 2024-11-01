Обстрел Херсона 1 ноября — последствия

Осмотр места обстрела. Фото иллюстративный: Полиция Херсонщины

Взрывы в Херсоне раздались 1 ноября около 11:30. Оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Российская армия утром 1 ноября ударила ракетами по Херсону. Известно уже о двух пострадавших гражданах.

Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, 64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение. Медики оказали ему помощь на месте. В момент обстрела пострадавший находился в помещении.

Сообщение начальника Херсонской МВА. Фото: скриншот

Также травмирована 25-летняя женщина. У пострадавшей контузия и минно-взрывная травма. На момент удара оккупантов она находилась в доме.

Сообщение Романа Мрочко. Фото: скриншот

Напомним, в течение суток оккупанты атаковали Херсонскую область — в результате обстрелов один человек погиб, еще девять жителей получили ранения.

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