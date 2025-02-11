Вибух у Херсоні 11 лютого — повітряну тривогу не оголошували

У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зранку 11 лютого. Водночас повітряну тривогу в місті не оголошували.
Про це повідомили моніторингові канали.
Вибух у Херсоні 11 лютого
Близько 09:47 моніторингові канали та місцеві пабліки повідомили, що у Херсоні було чутно звуки вибухів.
Повітряної тривоги в області не оголошували, але очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що у населених пунктах Антонівка та Текстильне фіксуються російські fpv-дрони.
Нагадаємо, упродовж доби 10 лютого окупанти атакували Харківщину дронами і артилерією. Зафіксовані руйнування житлових будинків, інфраструктури та техніки.
Також ми писали, що кілька сіл у Полтавській області залишилися без газу через ракетний удар.
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