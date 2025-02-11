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У Херсоні пролунали вибухи

11 лютого 2025 09:49
Карина Приходько - Редактор
Вибух у Херсоні 11 лютого — повітряну тривогу не оголошували
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Херсоні пролунали зранку 11 лютого. Водночас повітряну тривогу в місті не оголошували. 

Про це повідомили моніторингові канали

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Вибух у Херсоні 11 лютого

Близько 09:47 моніторингові канали та місцеві пабліки повідомили, що у Херсоні було чутно звуки вибухів.

вибух у Херсоні 11 лютого
Скриншот допису моніторингового каналу

Повітряної тривоги в області не оголошували, але очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що у населених пунктах Антонівка та Текстильне фіксуються російські fpv-дрони.  

вибух у Херсоні 11 лютого
Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, упродовж доби 10 лютого окупанти атакували Харківщину дронами і артилерією. Зафіксовані руйнування житлових будинків, інфраструктури та техніки.

Також ми писали, що кілька сіл у Полтавській області залишилися без газу через ракетний удар. 

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