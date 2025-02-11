Взрыв в Херсоне 11 февраля — воздушную тревогу не объявляли

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Взрывы в Херсоне прогремели утром 11 февраля. В то же время воздушную тревогу в городе не объявляли.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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Взрыв в Херсоне 11 февраля

Около 09:47 мониторинговые каналы и местные паблики сообщили, что в Херсоне были слышны звуки взрывов.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Воздушной тревоги в области не объявляли, но глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в населенных пунктах Антоновка и Текстильное фиксируются российские fpv-дроны.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

Напомним, в течение суток 10 февраля оккупанты атаковали Харьковскую область дронами и артиллерией. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и техники.

Также мы писали, что несколько сел в Полтавской области остались без газа из-за ракетного удара.