Взрыв в Херсоне 11 февраля — воздушную тревогу не объявляли

В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели утром 11 февраля. В то же время воздушную тревогу в городе не объявляли.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Взрыв в Херсоне 11 февраля
Около 09:47 мониторинговые каналы и местные паблики сообщили, что в Херсоне были слышны звуки взрывов.
Воздушной тревоги в области не объявляли, но глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в населенных пунктах Антоновка и Текстильное фиксируются российские fpv-дроны.
Напомним, в течение суток 10 февраля оккупанты атаковали Харьковскую область дронами и артиллерией. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и техники.
Также мы писали, что несколько сел в Полтавской области остались без газа из-за ракетного удара.
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