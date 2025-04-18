Вибухи в Херсоні ввечері 18 квітня — що відомо

Пожежа внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи в Херсоні пролунали ввечері, 18 квітня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні 18 квітня

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про загрозу. Наразі невідомі деталі вибухів у місті.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу 18 квітня. Загалом ворог поранив 113 людей.

Раніше український лідер Володимир Зеленський показав кадри ліквідації наслідків атаки окупантів на Харків.