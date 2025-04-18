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У Херсоні пролунали гучні вибухи

18 квітня 2025 20:36
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Херсоні ввечері 18 квітня — що відомо
Пожежа внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Херсоні пролунали ввечері, 18 квітня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про загрозу. Наразі невідомі деталі вибухів у місті.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 18 квітня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу 18 квітня. Загалом ворог поранив 113 людей.

Раніше український лідер Володимир Зеленський показав кадри ліквідації наслідків атаки окупантів на Харків.

війна Херсон вибух обстріли повітряна тривога
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