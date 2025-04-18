Вибухи в Херсоні ввечері 18 квітня — що відомо

У Херсоні пролунали гучні вибухи
Вибухи в Херсоні пролунали ввечері, 18 квітня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Херсоні 18 квітня
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ не повідомляли про загрозу. Наразі невідомі деталі вибухів у місті.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу 18 квітня. Загалом ворог поранив 113 людей.
Раніше український лідер Володимир Зеленський показав кадри ліквідації наслідків атаки окупантів на Харків.
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