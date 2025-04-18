Взрывы в Херсоне вечером 18 апреля — что известно

Пожар в результате взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Херсоне прогремели вечером, 18 апреля. Однако воздушной тревоги там пока не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Херсоне 18 апреля

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ не сообщали об угрозе. Пока неизвестны детали взрывов в городе.

Карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Харькове снова возросло количество пострадавших в результате обстрела 18 апреля. В общем враг ранил 113 человек.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский показал кадры ликвидации последствий атаки оккупантов на Харьков.