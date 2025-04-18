Взрывы в Херсоне вечером 18 апреля — что известно

В Херсоне прогремели громкие взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели вечером, 18 апреля. Однако воздушной тревоги там пока не объявлено.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Херсоне 18 апреля
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ не сообщали об угрозе. Пока неизвестны детали взрывов в городе.
Карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в Харькове снова возросло количество пострадавших в результате обстрела 18 апреля. В общем враг ранил 113 человек.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский показал кадры ликвидации последствий атаки оккупантов на Харьков.
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