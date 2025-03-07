Вибухи у Херсоні 7 березня — що відомо

Дим у небі від вибуху. Фото ілюстративне: Varta1

У Херсоні в п'ятницю, 7 березня, пролунали потужні гучні вибухи. У регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють мешканці у соцмережах.

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Вибухи в Херсоні 7 березня

Зазначимо, що станом на 12:08 у Херсонській області не оголошували повітряну тривогу. Карта тривог наразі має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 12:07 7 березня. Фото: скриншот

У Повітряних силах Збройних сил України не попереджали про наближення дронів, ракет чи ворожих бомбардувальників до Херсонської області. Наразі точна причина вибуху невідома.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго прокоментували російську атаку на енергооб'єкти вночі 7 березня.

Також стало відомо, що під час масованої ракетно-дронової атаки в Полтавській області пролунали потужні вибухи. Там повністю припинив роботу об'єкт газовидобування.