Вибухи у Херсоні 7 березня — що відомо

У Херсоні лунають потужні вибухи
У Херсоні в п'ятницю, 7 березня, пролунали потужні гучні вибухи. У регіоні не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють мешканці у соцмережах.
Вибухи в Херсоні 7 березня
Зазначимо, що станом на 12:08 у Херсонській області не оголошували повітряну тривогу. Карта тривог наразі має такий вигляд:
У Повітряних силах Збройних сил України не попереджали про наближення дронів, ракет чи ворожих бомбардувальників до Херсонської області. Наразі точна причина вибуху невідома.
Нагадаємо, в Укренерго прокоментували російську атаку на енергооб'єкти вночі 7 березня.
Також стало відомо, що під час масованої ракетно-дронової атаки в Полтавській області пролунали потужні вибухи. Там повністю припинив роботу об'єкт газовидобування.
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