Взрывы в Херсоне 7 марта — что известно

В Херсоне раздаются мощные взрывы
В Херсоне в пятницу, 7 марта, прозвучали мощные громкие взрывы. В регионе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают жители в соцсетях.
Взрывы в Херсоне 7 марта
Отметим, что по состоянию на 12:08 в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу. Карта тревог сейчас имеет такой вид:
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины не предупреждали о приближении дронов, ракет или вражеских бомбардировщиков в Херсонскую область. Сейчас точная причина взрыва неизвестна.
Напомним, в Укрэнерго прокомментировали российскую атаку на энергообъекты ночью 7 марта.
Также стало известно, что во время массированной ракетно-дроновой атаки в Полтавской области прогремели мощные взрывы. Там полностью прекратил работу объект газодобычи.
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