Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Херсоне раздаются мощные взрывы arrow

В Херсоне раздаются мощные взрывы

7 марта 2025 12:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Взрывы в Херсоне 7 марта — что известно
Дым в небе от взрыва. Фото иллюстративное: Varta1
Анастасия Постоенко - Редактор

В Херсоне в пятницу, 7 марта, прозвучали мощные громкие взрывы. В регионе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают жители в соцсетях.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне 7 марта

Отметим, что по состоянию на 12:08 в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу. Карта тревог сейчас имеет такой вид:

null
Карта воздушных тревог 12:07 7 марта. Фото: скриншот

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины не предупреждали о приближении дронов, ракет или вражеских бомбардировщиков в Херсонскую область. Сейчас точная причина взрыва неизвестна.

null
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго прокомментировали российскую атаку на энергообъекты ночью 7 марта.

Также стало известно, что во время массированной ракетно-дроновой атаки в Полтавской области прогремели мощные взрывы. Там полностью прекратил работу объект газодобычи.

Херсон взрыв Херсонская область война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама