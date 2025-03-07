Взрывы в Херсоне 7 марта — что известно

Дым в небе от взрыва. Фото иллюстративное: Varta1

В Херсоне в пятницу, 7 марта, прозвучали мощные громкие взрывы. В регионе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают жители в соцсетях.

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Взрывы в Херсоне 7 марта

Отметим, что по состоянию на 12:08 в Херсонской области не объявляли воздушную тревогу. Карта тревог сейчас имеет такой вид:

Карта воздушных тревог 12:07 7 марта. Фото: скриншот

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины не предупреждали о приближении дронов, ракет или вражеских бомбардировщиков в Херсонскую область. Сейчас точная причина взрыва неизвестна.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго прокомментировали российскую атаку на энергообъекты ночью 7 марта.

Также стало известно, что во время массированной ракетно-дроновой атаки в Полтавской области прогремели мощные взрывы. Там полностью прекратил работу объект газодобычи.