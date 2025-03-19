Вибухи у Херсоні ввечері 19 березня — яка загроза

У Херсоні чутно сильні вибухи — що відомо
Вибухи у Херсоні пролунали ввечері, 19 березня. У повітряному просторі України зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Крім того, існує загроза застосування керованих авіаційних бомб.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Херсоні
Вибухи було чутно у місті близько 22:33.
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що ворог атакує КАБами.
А у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що ворог атакує Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, нещодавно вибухи лунали в Кропивницькому. Ворог атакував місто безпілотниками.
Також окупанти завдають масованих ударів по Куп'янську Харківської області. Противник використовує авіацію.
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