Вибухи у Херсоні ввечері 19 березня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Херсоні пролунали ввечері, 19 березня. У повітряному просторі України зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Крім того, існує загроза застосування керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи було чутно у місті близько 22:33.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що ворог атакує КАБами.

Дописи Прокудіна. Фото: скриншот

А у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що ворог атакує Україну ударними безпілотниками типу Shahed.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, нещодавно вибухи лунали в Кропивницькому. Ворог атакував місто безпілотниками.

Також окупанти завдають масованих ударів по Куп'янську Харківської області. Противник використовує авіацію.