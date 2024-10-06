Вибухи у Каневі 6 жовтня — пошкоджено автомобілі

У Каневі пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Каневі Черкаської області пролунали на вулиці Енергетиків у неділю, 6 жовтня. Пошкоджено автомобілі.
Про це повідомила речниця поліції Зоя Вовк в коментарі Суспільному.
Вибух у Каневі
Інформація про вибух у Каневі на вулиці Енергетиків до поліції надійшла близько 16:30.
Правоохоронці зазначили, що обставини вибуху з’ясовують. Постраждалих немає, але пошкоджено автомобілі.
На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група, проводиться розслідування. Поліція вирішує питання про правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, ввечері 6 жовтня вибухи лунали і в Херсоні. Повітряну тривогу не оголошували.
А 5 жовтня вибухи пролунали у Києві. Тоді мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.
Читайте Новини.LIVE!