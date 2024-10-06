Вибухи у Каневі 6 жовтня — пошкоджено автомобілі

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Каневі Черкаської області пролунали на вулиці Енергетиків у неділю, 6 жовтня. Пошкоджено автомобілі.

Про це повідомила речниця поліції Зоя Вовк в коментарі Суспільному.

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Вибух у Каневі

Інформація про вибух у Каневі на вулиці Енергетиків до поліції надійшла близько 16:30.

Правоохоронці зазначили, що обставини вибуху з’ясовують. Постраждалих немає, але пошкоджено автомобілі.

На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група, проводиться розслідування. Поліція вирішує питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, ввечері 6 жовтня вибухи лунали і в Херсоні. Повітряну тривогу не оголошували.

А 5 жовтня вибухи пролунали у Києві. Тоді мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.